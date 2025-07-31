Лидер Арсенала получил травму, покинув поле в окружении врачей

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил травму в контрольном матче против лондонского «Тоттенхэма» (0:1), оставив футбольное поле в присутствии врачей.

Клуб пока не предоставил никакой официальной информации о повреждении вингера национальной сборной Англии. Спортивный врач из telegram-канала Hospital Pass заявляет, что надеется, что повреждение оказалось несерьезным: «Надеюсь ничего серьезного с Сакой, но покидал поле, как из-за травмы», – говорится в сообщении.

Букайо Сака пропустил значительную часть предыдущего сезона из-за травмы задней поверхности бедра и длительного периода реабилитации. В первом туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Матч запланирован на 17 августа.

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