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Англия
31 июля 2025, 18:13 |
422
0

Лидер Арсенала получил травму, покинув поле в окружении врачей

Букайо Сака не смог доиграть контрольный матч против «Тоттенхэма»

31 июля 2025, 18:13 |
422
0
Лидер Арсенала получил травму, покинув поле в окружении врачей
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил травму в контрольном матче против лондонского «Тоттенхэма» (0:1), оставив футбольное поле в присутствии врачей.

Клуб пока не предоставил никакой официальной информации о повреждении вингера национальной сборной Англии. Спортивный врач из telegram-канала Hospital Pass заявляет, что надеется, что повреждение оказалось несерьезным: «Надеюсь ничего серьезного с Сакой, но покидал поле, как из-за травмы», – говорится в сообщении.

Букайо Сака пропустил значительную часть предыдущего сезона из-за травмы задней поверхности бедра и длительного периода реабилитации. В первом туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Матч запланирован на 17 августа.

Ранее сообщалось, что Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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