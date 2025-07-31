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31 июля 2025, 17:37 | Обновлено 31 июля 2025, 17:39
243
0

Сам себе конкурент. Месси возглавил 9 из топ-10 мест в интересном рейтинге

Девятая позиция досталась Криштиану Роналду

31 июля 2025, 17:37 | Обновлено 31 июля 2025, 17:39
243
0
Сам себе конкурент. Месси возглавил 9 из топ-10 мест в интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

С 2009 года аргентинский нападающий Лионель Месси занимал девять из топ-10 мест в рейтинге по количеству полученных наград игрока матча в одном сезоне.

Единственным исключением в топ-10 списка стало девятое место, где по этому показателю расположился другой игрок – португалец Криштиану Роналду (2014/15: 47 матчей, 19 MVP).

Лучшим для Месси среди этих девяти номинаций в рейтинге стал сезон 2014/15, когда он в 51 поединке получил 34 награды. Лучший процент наград от количества матчей также приходится на эту кампанию (67%).

Игроки с наибольшим количеством наград игрока матча в одном сезоне (с 2009)

  1. Лионель Месси (2014/15): 51 М, 34 MVP
  2. Лионель Месси (2011/12): 48 М, 32 MVP
  3. Лионель Месси (2010/11): 45 М, 29 MVP
  4. Лионель Месси (2017/18): 46 М, 28 MVP
  5. Лионель Месси (2019/20): 41 М, 26 MVP
  6. Лионель Месси (2020/21): 41 М, 24 MVP
  7. Лионель Месси (2012/13): 43 М, 24 MVP
  8. Лионель Месси (2018/19): 44 М, 24 MVP
  9. Криштиану Роналду (2014/15): 47 М, 19 MVP
  10. Лионель Месси (2013/14): 38 М, 18 MVP

* М – матчи, MVP – игрок матча

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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