Сам себе конкурент. Месси возглавил 9 из топ-10 мест в интересном рейтинге

С 2009 года аргентинский нападающий Лионель Месси занимал девять из топ-10 мест в рейтинге по количеству полученных наград игрока матча в одном сезоне.

Единственным исключением в топ-10 списка стало девятое место, где по этому показателю расположился другой игрок – португалец Криштиану Роналду (2014/15: 47 матчей, 19 MVP).

Лучшим для Месси среди этих девяти номинаций в рейтинге стал сезон 2014/15, когда он в 51 поединке получил 34 награды. Лучший процент наград от количества матчей также приходится на эту кампанию (67%).

Игроки с наибольшим количеством наград игрока матча в одном сезоне (с 2009)

Лионель Месси (2014/15): 51 М, 34 MVP Лионель Месси (2011/12): 48 М, 32 MVP Лионель Месси (2010/11): 45 М, 29 MVP Лионель Месси (2017/18): 46 М, 28 MVP Лионель Месси (2019/20): 41 М, 26 MVP Лионель Месси (2020/21): 41 М, 24 MVP Лионель Месси (2012/13): 43 М, 24 MVP Лионель Месси (2018/19): 44 М, 24 MVP Криштиану Роналду (2014/15): 47 М, 19 MVP Лионель Месси (2013/14): 38 М, 18 MVP

* М – матчи, MVP – игрок матча