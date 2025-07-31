Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья
Матч начнется 31 июля в 19:00 по киевскому времени
31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).
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Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс
Полесье: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский
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