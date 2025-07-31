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Лига конференций
31 июля 2025, 17:53 | Обновлено 31 июля 2025, 18:21
2268
3

Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья

Матч начнется 31 июля в 19:00 по киевскому времени

31 июля 2025, 17:53 | Обновлено 31 июля 2025, 18:21
2268
3
Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья
Колаж Sport.ua. Руслан Ротань

31 июля в 19:00 пройдет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между командами Санта-Колома (Андрора) и Полесья (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Estadi de la FAF в Энкампе. Житомирская команда в первом матче сенсационно уступила со счетом 1:2.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс

Полесье: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский

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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Руслан Ротань стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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bibka stara
0 легионеров в старте. ясн)
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Сергей Литвиненко
Ну Руслан, не подведи.
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