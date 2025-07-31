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Клубный чемпионат мира
31 июля 2025, 17:33 | Обновлено 31 июля 2025, 17:47
557
1

Сын Трампа о финале Клубного ЧМ: «На стадионе все сошли с ума из-за отца»

В семье Трампа не видят проблем из-за поведения президента США

31 июля 2025, 17:33 | Обновлено 31 июля 2025, 17:47
557
1
Сын Трампа о финале Клубного ЧМ: «На стадионе все сошли с ума из-за отца»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сын президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, уверен, что не было проблем в том, что Трамп-старший забрал на себя все внимание во время награждения Челси трофеем Клубного чемпионата мира.

Дональд Трамп неожиданно для многих вышел на сцену и принимал участие в церемонии.

«Трамп – главнокомандующий США, турнир проходил в США. Команда-победительница пригласила его на сцену, сказав, что для них это будет честью. Все на стадионе просто сошли с ума, когда Дональд вручил трофей».

«Никто не сделал для спорта больше, чем он», – сказал Эрик Трамп.

В финале Челси обыграл ПСЖ со счетом 3:0.

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клубный чемпионат мира по футболу Дональд Трамп Челси российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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Комментарии 1
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Mishgan2507
Так! Ми бачили купу факів твоєму папанє-довбню. Це, напевно, такий спосіб висловлення задоволення 
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