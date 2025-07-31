Сын Трампа о финале Клубного ЧМ: «На стадионе все сошли с ума из-за отца»
В семье Трампа не видят проблем из-за поведения президента США
Сын президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, уверен, что не было проблем в том, что Трамп-старший забрал на себя все внимание во время награждения Челси трофеем Клубного чемпионата мира.
Дональд Трамп неожиданно для многих вышел на сцену и принимал участие в церемонии.
«Трамп – главнокомандующий США, турнир проходил в США. Команда-победительница пригласила его на сцену, сказав, что для них это будет честью. Все на стадионе просто сошли с ума, когда Дональд вручил трофей».
«Никто не сделал для спорта больше, чем он», – сказал Эрик Трамп.
В финале Челси обыграл ПСЖ со счетом 3:0.
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