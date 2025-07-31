Борнмут уже знает, что Забарный уходит. Клуб нашел замену

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Борнмут уже знает, что защитник Илья Забарный покинет команду и перейдет в ПСЖ.

Украинец станет третьим игроком обороны после Дина Хейсена и Милоша Керкеза, который покидает Борнмут нынешним летом.

Сообщается, что клуб уже нашел Забарному замену и ведет переговоры о трансфере 23-летнео игрока Дженоа Кони де Винтера. Правда, на бельгийца претендует и миланский Интер.

В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.