Англия31 июля 2025, 18:05 | Обновлено 31 июля 2025, 18:13
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Борнмут уже знает, что Забарный уходит. Клуб нашел замену
Борнмут продает еще одного защитника
31 июля 2025, 18:05 | Обновлено 31 июля 2025, 18:13
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Борнмут уже знает, что защитник Илья Забарный покинет команду и перейдет в ПСЖ.
Украинец станет третьим игроком обороны после Дина Хейсена и Милоша Керкеза, который покидает Борнмут нынешним летом.
Сообщается, что клуб уже нашел Забарному замену и ведет переговоры о трансфере 23-летнео игрока Дженоа Кони де Винтера. Правда, на бельгийца претендует и миланский Интер.
В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.
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