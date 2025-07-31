Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут уже знает, что Забарный уходит. Клуб нашел замену
Англия
31 июля 2025, 18:05 | Обновлено 31 июля 2025, 18:13
1027
0

Борнмут уже знает, что Забарный уходит. Клуб нашел замену

Борнмут продает еще одного защитника

31 июля 2025, 18:05 | Обновлено 31 июля 2025, 18:13
1027
0
Борнмут уже знает, что Забарный уходит. Клуб нашел замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Кони де Винтера

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Борнмут уже знает, что защитник Илья Забарный покинет команду и перейдет в ПСЖ.

Украинец станет третьим игроком обороны после Дина Хейсена и Милоша Керкеза, который покидает Борнмут нынешним летом.

Сообщается, что клуб уже нашел Забарному замену и ведет переговоры о трансфере 23-летнео игрока Дженоа Кони де Винтера. Правда, на бельгийца претендует и миланский Интер.

В прошлом сезоне де Винтер забил 3 гола в 26 матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером
Ворскла подписала контракты с большой группой новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ перехватил у Зари лидера Ворсклы
Борнмут Илья Забарный Дженоа трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 30 июля 2025, 23:09 41
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 11
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31.07.2025, 08:45
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 16:29
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Футбол | 31.07.2025, 18:01
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем