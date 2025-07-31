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WTA
31 июля 2025, 17:01 | Обновлено 31 июля 2025, 17:11
305
0

Бывшая пятая ракетка мира у женщин завершила карьеру

Эжени Бушар уступила Белинде Бенчич в матче второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025, 17:01 | Обновлено 31 июля 2025, 17:11
305
0
Бывшая пятая ракетка мира у женщин завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

31-летня канадская теннисистка Эжени Бушар провела последний матч в карьере.

В ночь на 31 июля во втором раунде хардового турнира WTA 1000 в Монреале канадка потерпела поражение от олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (WTA 20) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [17] – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 3:6, 6:4

Бенчич и Бушар провели четвертое очное противостояние. Белинда в четвертый раз одолела Эжени.

Бушар ранее считалась самой главной красавицей женского Тура. Она также провела довольно успешную карьеру, заработав на корте около 7 миллионов долларов.

На счету Эжени один трофей на уровне WTA. В 2014 году она сыграла в финале Уимблдона, а в октябре того же года поднялась на рекордную для себя пятую позицию в мировом рейтинге.

О решении завершить карьеру после Монреяля Бушар сообщила в середине июля. Сейчас она профессионально играет в пиклбол.

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Эжени Бушар завершение карьеры WTA Монреаль Белинда Бенчич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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