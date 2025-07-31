Бывшая пятая ракетка мира у женщин завершила карьеру
Эжени Бушар уступила Белинде Бенчич в матче второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале
31-летня канадская теннисистка Эжени Бушар провела последний матч в карьере.
В ночь на 31 июля во втором раунде хардового турнира WTA 1000 в Монреале канадка потерпела поражение от олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (WTA 20) за 2 часа и 17 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) [17] – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 3:6, 6:4
Бенчич и Бушар провели четвертое очное противостояние. Белинда в четвертый раз одолела Эжени.
Бушар ранее считалась самой главной красавицей женского Тура. Она также провела довольно успешную карьеру, заработав на корте около 7 миллионов долларов.
На счету Эжени один трофей на уровне WTA. В 2014 году она сыграла в финале Уимблдона, а в октябре того же года поднялась на рекордную для себя пятую позицию в мировом рейтинге.
О решении завершить карьеру после Монреяля Бушар сообщила в середине июля. Сейчас она профессионально играет в пиклбол.
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