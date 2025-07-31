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Лига конференций
31 июля 2025, 16:42 | Обновлено 31 июля 2025, 16:53
122
0

Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Александрии надо исправить ситуацию во втором матче»

Наставник «Александрии» дал пресс-конференцию перед игрой с «Партизаном»

31 июля 2025, 16:42 | Обновлено 31 июля 2025, 16:53
122
0
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Александрии надо исправить ситуацию во втором матче»
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

31 июля в Белграде состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2025/26 между «Партизаном» и «Александрией» (первая игра – 2:0).

Накануне состоялась пресс-конференция представителей команд. Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко рассказал:

«Команда прилетела в Белград в настроении, с желанием добиться необходимого для нас результата.

После первой игры против «Партизана» мы сделали выводы, которые касаются больше тактических действий нашего соперника. И ни для кого не секрет, что «Партизан» смог забить два мяча в переходных фазах. Для нас это очень важный урок. Это нужно исправить во втором матче и сделать всё возможное, чтобы добиться результата.

У «Партизана» будет сильная поддержка болельщиков на трибунах. И мы к этому готовы. Да, к этому очень сложно подготовиться, но мы разговаривали с игроками, показывали видео, мотивировали их психологически, и прежде всего – нужно быть готовыми физически к этому противостоянию. Будет очень много единоборств. И я считаю, что наша команда к этому готова.

Изменения в стартовом составе всегда стоит ожидать, потому что это футбол. Мы готовимся от игры к игре. У нас также есть некоторые тактические моменты, и в связи с этим мы подбираем и состав, и стратегию на матч. Но пусть это будет небольшая тайна… Посмотрите на состав завтра перед матчем».

ВИДЕО. Пресс-конференция Кирилла Нестеренко перед игрой Александрии с Партизаном

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пресс-конференция Партизан Белград Александрия Кирилл Нестеренко Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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