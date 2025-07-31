Колос расстался с одним из семи легионеров

Как стало известно Sport.ua, «Колос» досрочно расстался с правым защитником Стефаном Владою. Напомним, 26-летний румын в конце января подписал с клубом из Киевской области контракт на 2,5 года.

В весенней части прошлого сезона Владою провел за «Колос» 6 матчей (3 – в старте). В последнем из них, 24 мая в Киеве с «Динамо» (1:1), бывший игрок молодежной сборной Румынии отметился голевой передачей.

Основанный в 2012 году «Колос» по итогам сезона 2024/25 занял 10-е место в УПЛ. В первом туре нового чемпионата команда Руслана Костышина завтра сыграет дома с «Кривбассом». Начало матча – в 15:30.