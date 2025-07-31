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  4. Колос расстался с одним из семи легионеров
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 16:16 |
563
0

Колос расстался с одним из семи легионеров

Клуб из Ковалевки прекратил сотрудничество с румынским защитником

31 июля 2025, 16:16 |
563
0
Колос расстался с одним из семи легионеров
ФК Колос. Стефан Владою

Как стало известно Sport.ua, «Колос» досрочно расстался с правым защитником Стефаном Владою. Напомним, 26-летний румын в конце января подписал с клубом из Киевской области контракт на 2,5 года.

В весенней части прошлого сезона Владою провел за «Колос» 6 матчей (3 – в старте). В последнем из них, 24 мая в Киеве с «Динамо» (1:1), бывший игрок молодежной сборной Румынии отметился голевой передачей.

Основанный в 2012 году «Колос» по итогам сезона 2024/25 занял 10-е место в УПЛ. В первом туре нового чемпионата команда Руслана Костышина завтра сыграет дома с «Кривбассом». Начало матча – в 15:30.

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Колос Ковалевка расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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