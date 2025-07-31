Милан уничтожил Перт Глори в товарищеском матче

В четверг, 31 июля, состоялся товарищеский матч между австралийским «Петр Глори» и «Миланом».

Встречу проходила на стадионе «ХБФ Парк» в Перте.

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Австралийский аутсайдер, который завершил чемпионат страны на последнем месте с 17 очками, ожидаемо был разгромлен итальянским грандом со счетом 9:0.

Товарищеский матч

Перт Глори – Милан – 0:9

Голы: Террачиано, 3, Окафор, 23, 27, Комотто, 29, Чуквуэзе, 31, Леао, 46, 85, Риччи, 58, Муса, 80

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.