Милан уничтожил Перт Глори в товарищеском матче
Итальянский гранд добыл победу со счетом 9:0
В четверг, 31 июля, состоялся товарищеский матч между австралийским «Петр Глори» и «Миланом».
Встречу проходила на стадионе «ХБФ Парк» в Перте.
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Австралийский аутсайдер, который завершил чемпионат страны на последнем месте с 17 очками, ожидаемо был разгромлен итальянским грандом со счетом 9:0.
Товарищеский матч
Перт Глори – Милан – 0:9
Голы: Террачиано, 3, Окафор, 23, 27, Комотто, 29, Чуквуэзе, 31, Леао, 46, 85, Риччи, 58, Муса, 80
Фото матчей:
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