Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Сила Партизана – в молодых футболистах»

Играть на домашней арене сербского «Партизана» в Белграде для любого соперника на удивление сложно. В этом не раз убеждались и наши гранды «Динамо» и «Шахтер», которые в большинстве случаев сталкивались с серьезным сопротивлением со стороны белградцев. Сегодня в этом может убедиться и «Александрия», которая в первом, условно домашнем матче в польском Катовице, уступила клубу из столицы Сербии 0:2.

Удастся ли подопечным Кирилла Нестеренка в ответной игре склонить чашу весов в свою пользу?

Об этом и не только корреспондент Sport.ua поинтересовался у известного в Украине сербского игрока и тренера Желько Любеновича. Выбор на роль эксперта был сделан в его пользу не случайно, ведь именно в «Партизане» он делал первые шаги в футболе, а уже в зрелом возрасте успел поиграть и в «Александрии».

– В александрийском клубе я оказался в период зимнего антракта в сезоне-2011/12, куда буквально накануне закрытия трансферного окна меня позвал Леонид Буряк. Он тогда как раз возглавил «Александрию». Я согласился, заключив трудовой договор на три месяца. Жаль, что команда тогда не смогла сохранить место в Премьер-лиге – иначе я бы продлил контракт на два года. В александрийском клубе меня все устраивало, да и было приятно работать с Леонидом Буряком, а затем и Андреем Купцовым, который заменил его на тренерском мостике. Оба ко мне очень хорошо относились, за что я им благодарен. После «Александрии» сразу же получил предложение из луганской «Зари», где провел много последующих лет. В ее составе был игроком «основы», выигрывал бронзу, каждый год играл в еврокубках.

– За первым свиданием «Александрии» с «Партизаном» вы наверное следили с особым интересом?

– Конечно. Следил за трансляцией по одному из сербских телеканалов.

– Многие считают, что александрийская команда не заслуживала поражения. Разделяете ли вы это мнение?

– В принципе, можно и так сказать. Игра была равная. У «Александрии» были моменты, однако использовать их не удалось. А вот «Партизан» свои немногочисленные возможности реализовал – и победил.

– Чем, на ваш взгляд, силен нынешний «Партизан»?

– Сила белградской команды заключается в молодых футболистах. Те ребята, которые сейчас играют в составе «Партизана», очень хотят проявить себя с лучшей стороны, чтобы продать себя в Европу. Поэтому можно сказать, что молодые игроки очень голодны до футбола. Благодаря этому на данный момент у них и есть своя сила. Если же говорить о командной игре, то выделить ту или иную игровую звену трудно. Ведь у нынешнего «Партизана» они все равны, сбалансированы.

– Каким вам видится сценарий сегодняшнего поединка?

– Мне кажется, что игра будет такой же, как и неделю назад в первом матче. Уверен, что моменты снова будут у обеих команд. Однако кто сможет забить – это вопрос. «Партизан» играет дома, и ему будет немного легче, ведь ожидается, что стадион будет полным. Что же касается «Александрии», то ей нужно будет реализовывать каждый момент, который будет создаваться. А их, убежден, будет немного. Сделать это «Партизан» не позволит, ведь его будут гнать вперед собственные болельщики.

– Планируете посетить этот матч вживую?

– Мой сын тренируется в футбольной школе «Партизана», он должен быть на этой игре со своей командой. Вместе с ним посмотреть матч планирую поехать и я.

– В свое время вы также познавали азы футбола в «Партизане»?

– Именно так. В «Партизане» я был до юношеского возраста, в команде U-15. А уже потом перешел в ОФК (Белград).

– За кого будете болеть в сегодняшнем матче?

– Обе команды близки моему сердцу, поэтому буду болеть за красивый футбол. Так что если в следующий раунд Лиги конференций выйдет «Александрия» – буду рад. Если «Партизан» – тоже. Это тот случай, когда радоваться успеху того или другого клуба буду одинаково.

– Прогноз на игру рискнете дать?

– (Недолго задумавшись). Думаю, что счет будет 1:1.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Партизана» объяснил, как его команда во второй раз победит «Александрию».