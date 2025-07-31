1 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Полтавой. Это встреча 1-го тура нового сезона УПЛ.

Рух примет новичка, команду Полтава, которая по итогам сезона довольно неожиданно вышла в элитный дивизион.

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Матч чемпионата Украины Рух – Полтава. Начало в 18:00