Украина. Премьер лига31 июля 2025, 15:07 | Обновлено 31 июля 2025, 15:14
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Рух – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч первого тура нового сезона УПЛ
31 июля 2025, 15:07 | Обновлено 31 июля 2025, 15:14
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1 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Полтавой. Это встреча 1-го тура нового сезона УПЛ.
Рух примет новичка, команду Полтава, которая по итогам сезона довольно неожиданно вышла в элитный дивизион.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч чемпионата Украины Рух – Полтава. Начало в 18:00
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