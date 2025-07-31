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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 13:55 | Обновлено 31 июля 2025, 14:43
86
0

Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Рух – Полтава

Стартует новый сезон чемпионата Украины

31 июля 2025, 13:55 | Обновлено 31 июля 2025, 14:43
86
0
Где смотреть онлайн матч 1-го тура УПЛ Рух – Полтава
ФК Полтава

1 августа в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Полтавой. Это встреча 1-го тура нового сезона УПЛ.

Рух примет новичка, команду Полтава, которая по итогам сезона довольно неожиданно вышла в элитный дивизион.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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