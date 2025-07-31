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WTA
31 июля 2025, 14:20 |
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Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Варшаве

31 июля 2025, 14:20 |
99
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Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В 1/4 финала украинка играет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это второ очное противостояние соперниц. 1:0 в пользу Голубич.

Победительница матча в полуфинале поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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