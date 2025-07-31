Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Варшаве
31 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.
В 1/4 финала украинка играет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
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Это второ очное противостояние соперниц. 1:0 в пользу Голубич.
Победительница матча в полуфинале поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.
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