Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В 1/4 финала украинка играет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это второ очное противостояние соперниц. 1:0 в пользу Голубич.

Победительница матча в полуфинале поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.

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