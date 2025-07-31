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  4. Орки повредили дом капитана Полесья. Жена показала плачевные последствия
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 14:29 | Обновлено 31 июля 2025, 14:37
1724
2

Орки повредили дом капитана Полесья. Жена показала плачевные последствия

Дом Сергея Чоботенко пострадал от атаки рф на Киев

31 июля 2025, 14:29 | Обновлено 31 июля 2025, 14:37
1724
2
Орки повредили дом капитана Полесья. Жена показала плачевные последствия
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Ночью, 31 июля, Киев - очередная террористическая атака орков. Представители россии наносят удар по столице Украины, уничтожив много гражданской инфраструктуры.

Одним из пострадавших оказался капитан житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко – российская ракета повредила многоэтажный дом, в котором футболист проживал вместе с семьей.

Жена Чоботенко Карина показала в своих социальных сетях ужасное видео на утро после жестокой атаки – обломки, выбитые окна, уничтоженное жилье и сгоревшие автомобили. Женщина написала: «Наш дом! Ненавижу». А также добавила хэш-тег с напоминанием, что россияне – террористы.

Сам Сергей сейчас находится в расположении житомирского «Полесья». Команда Руслана Ротаня готовится к ответному матчу квалификационного раунда Лиги конференций против «Санта-Коломы», который состоится в четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Сергей Чоботенко Полесье Житомир российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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turist86
Будинок не знищено, стіни цілі. Вибухова хвиля вибила вікна
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+1
taras_sidyi
Чоботенку гроші нікуди діти, що придбав собі цілий багатоквартирний будинок?
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-3
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