31 июля свою ответную встречу в квалификации Лиги Европы проведут Шахтер Донецк и Бешикташ. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Горняки» привыкли играть в Лиге чемпионов, но в этом сезоне приходится довольствоваться Лигой Европы, причем еще нужно добраться до основной сетки турнира. Начало квалификации было легкой разминкой, разгромили Ильвес на своем поле 6:0, а затем, расписались в нулевой ничьей в гостях.

Матч в Турции показал, что это не финский клуб был слабым, а Шахтер мощно играет, основную угрозу создают бразильцы впереди, которые легко обыгрывают и делают точные результативные передачи.

Хоть команда при новом тренере Арда Туране провела только три матча, рисунок игры привлекателен, «горняки» играют в атакующий футбол, независимо от того, какой счет на табло.

«Черные орлы» начали борьбу в Лиге Европы с этой стадии, и теперь команда в шаге от того, чтобы покинуть турнир. В первом матче против Шахтера подопечные Сульшера явно не были готовы к скорости и технике игроков группы атаки. Бешикташ пытался оказывать давление, забил два мяча, но в первом случае был ниоткуда пенальти, а во втором немного повезло, что защитники соперника не успели среагировать на отскок.

Отыграть два мяча в выездном матче будет сложно, хоть встреча и пройдет на нейтральном поле. Турки настроены на камбэк, они знают, что способны придумать рецепт успеха. Главная проблема, которая бросалась в глаза, дыры в защите, много свободных зон, также команда, когда с трудом переходила от обороны в атаку.

Соперники ранее играли между собой только в товарищеских матчах, а первая официальная игра состоялась неделю назад в Стамбуле. Болельщики обеспечили Бешикташу дома серьезную поддержку, но команда расстроила фанатов игрой и результатом. Шахтер был лучше, быстрее, играл изобретательно, в результате заслуженная победа украинского гранда 4:2.

ВИДЕО. Слова Сульшера, Турана и Кевина перед матчем Шахтер – Бешикташ