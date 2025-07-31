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Лига конференций
31 июля 2025, 13:45 |
198
0

Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»

Для александрийской команды наступает ответственная пора

31 июля 2025, 13:45 |
198
0
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
ФК Нива Тернополь. Виталий Первак

Сегодня «Александрия» сыграет повторный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26, в котором ей предстоит решить сложную задачу – попытаться отыграть два «сухих» мяча, пропущенных в первой встрече с белградским «Партизаном».

Мыслями о двухраундовой дуэли с ведущим клубом Сербии с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок и тренер «Александрии», а ныне заместитель директора по спортивной работе «Левого берега» Виталий Первак.

– В повторном матче «Александрии» нужно первой забить, после чего сценарий будет уже совсем другой, – убежден он. – Все мы понимаем, что александрийцам будет тяжело, ведь в Белграде на родном стадионе «Партизана» так приходится всем соперникам – болельщики же у этого клуба «безбашенные»! Хотя я еще не знаю, пустят ли их на трибуны.

– Многие считают, что результат первого матча должен был быть совсем другим – лучшим для украинской команды.

– Если вспомнить перипетии той игры, в которой «Александрия» имела много моментов и могла забивать, то я не сказал бы, что в этом поединке все решено.

– Можно не сомневаться, что в Белграде на нашу команду ожидает настоящий бой. Согласны?

– Да-да. Футболисты «Партизана» будут провоцировать, тянуть время. А сами сербы будут провоцировать «Александрию» от самого аэропорта до стадиона. Возможно, не дадут александрийской команде отдыхать в отеле. На кону стоит результат, и для его достижения все методы эффективны. Поэтому повторюсь: сербы будут делать все возможное и невозможное. Болельщики «Партизана» известны своей «безбашенностью» не только на всю Сербию, а на всю Европу. Об этом все знают. Поэтому все возможно, и такое нельзя сбрасывать со счетов.

– В подобных вещах приходилось убеждаться лично?

– Конечно. Когда в сезоне 1995/96 я впервые появился в возглавляемой Анатолием Бузником александрийской команде (тогда она называлась «Полиграфтехника»), мы ездили на тренировочные сборы в Сербию. Так вот, когда нас возили на экскурсию на стадион «Црвени Звезды», нам уже тогда экскурсовод рассказывал, что болельщики «Партизана» «безбашенные» на всю голову. Так было еще тогда, тридцать лет назад. А сейчас и вовсе.

Ранее тренер «Партизана» объяснил, как его команда во второй раз победит «Александрию».

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Партизан Белград Александрия Лига конференций Виталий Первак инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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