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Лига чемпионов
31 июля 2025, 13:08 |
303
0

Матч в Афинах – самый посещаемый в Лиге чемпионов 29-30 июля

Более 36 тысяч зрителей присутствовали на матче «Панатинаикос» – «Рейнджерс»

31 июля 2025, 13:08 |
303
0
Матч в Афинах – самый посещаемый в Лиге чемпионов 29-30 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, которые состоялись 29-30 июля.

Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Рейнджерс», в котором определялся потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, собрал наибольшее количество зрителей на трибунах – 36 121.

Более 30 тысяч болельщиков присутствовали на матчах в Румынии и Сербии.

Поединок между «Динамо» и «Хамрун Спартанс» посетило в Люблине лишь 2 035 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 29-30 июля

  • 36 121: Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 32 457: ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
  • 31 241: Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 25 573: Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)
  • 22 800: Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия)
  • 17 039: Ференцварош (Венгрия) – Ноах (Армения)
  • 14 225: Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия)
  • 11 949: РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия)
  • 11 716: Серветт (Швейцария) – Виктория (Чехия)
  • 7 255: Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания)
  • 6 382: Лудогорец (Болгария) – Риека (Хорватия)
  • 4 100: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован (Словакия)
  • 2 035: Динамо (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 1 471: Брейдаблик (Исландия) – Лех (Польша)
  • 654: Маккаби Т.-А. (Израиль) – Пафос (Кипр)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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