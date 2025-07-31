Матч в Афинах – самый посещаемый в Лиге чемпионов 29-30 июля

Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, которые состоялись 29-30 июля.

Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Рейнджерс», в котором определялся потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, собрал наибольшее количество зрителей на трибунах – 36 121.

Более 30 тысяч болельщиков присутствовали на матчах в Румынии и Сербии.

Поединок между «Динамо» и «Хамрун Спартанс» посетило в Люблине лишь 2 035 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 29-30 июля

36 121: Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)

32 457: ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)

31 241: Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

25 573: Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)

22 800: Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия)

17 039: Ференцварош (Венгрия) – Ноах (Армения)

14 225: Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия)

11 949: РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия)

11 716: Серветт (Швейцария) – Виктория (Чехия)

7 255: Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания)

6 382: Лудогорец (Болгария) – Риека (Хорватия)

4 100: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован (Словакия)

2 035: Динамо (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта)

1 471: Брейдаблик (Исландия) – Лех (Польша)

654: Маккаби Т.-А. (Израиль) – Пафос (Кипр)