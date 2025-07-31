Матч в Афинах – самый посещаемый в Лиге чемпионов 29-30 июля
Более 36 тысяч зрителей присутствовали на матче «Панатинаикос» – «Рейнджерс»
Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, которые состоялись 29-30 июля.
Матч в Афинах между «Панатинаикосом» и «Рейнджерс», в котором определялся потенциальный соперник донецкого «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, собрал наибольшее количество зрителей на трибунах – 36 121.
Более 30 тысяч болельщиков присутствовали на матчах в Румынии и Сербии.
Поединок между «Динамо» и «Хамрун Спартанс» посетило в Люблине лишь 2 035 зрителей.
Посещаемость матчей Лиги чемпионов 29-30 июля
- 36 121: Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
- 32 457: ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
- 31 241: Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 25 573: Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия)
- 22 800: Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия)
- 17 039: Ференцварош (Венгрия) – Ноах (Армения)
- 14 225: Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия)
- 11 949: РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия)
- 11 716: Серветт (Швейцария) – Виктория (Чехия)
- 7 255: Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания)
- 6 382: Лудогорец (Болгария) – Риека (Хорватия)
- 4 100: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован (Словакия)
- 2 035: Динамо (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- 1 471: Брейдаблик (Исландия) – Лех (Польша)
- 654: Маккаби Т.-А. (Израиль) – Пафос (Кипр)
🔵 UCL Q2 return leg attendances (29/30 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2025
36,121 🇬🇷 Panathinaikos - 🏴 Rangers
32,457 🇷🇴 FCSB - 🇲🇰 Shkendija
31,241 🇷🇸 C. zvezda - 🇬🇮 Lincoln
25,573 🇦🇿 Qarabag - 🇮🇪 Shelbourne
22,800 🇰🇿 Kairat - 🇫🇮 KuPS
17,039 🇭🇺 Ferencvaros - 🇦🇲 Noah
14,225 🇸🇪 Malmö - 🇱🇻 RFS
11,949 🇦🇹…
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