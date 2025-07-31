ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак
В игру вступает Нассер Аль-Хелаифи
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже переложил переговорный процесс на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.
Отмечается, что это привычная ситуация для «ПСЖ», когда переговоры выходят на финальную стадию.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный отказался переходить в «Тоттенгем».
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