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Франция
31 июля 2025, 15:01 | Обновлено 31 июля 2025, 15:02
1340
1

ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак

В игру вступает Нассер Аль-Хелаифи

31 июля 2025, 15:01 | Обновлено 31 июля 2025, 15:02
1340
1
ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже переложил переговорный процесс на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Отмечается, что это привычная ситуация для «ПСЖ», когда переговоры выходят на финальную стадию.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный отказался переходить в «Тоттенгем».

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Нассер Аль-Хелаифи трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Луиш Кампуш
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
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volkoz
Коли закінчиться вже ця епопея....
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