ПСЖ принял важное решение о переговорах по Забарному. Это знак

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже переложил переговорный процесс на президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Отмечается, что это привычная ситуация для «ПСЖ», когда переговоры выходят на финальную стадию.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный отказался переходить в «Тоттенгем».