Неймар установил уникальный трансферный рекорд по продолжительности

31 июля Неймар установил новый футбольный рекорд. Он стал игроком, который дольше всех держал мировой рекорд по трансферной стоимости.

Бразилец обошел в рейтинге Зинедина Зидана, трансфер которого был рекордным 7 лет, 11 месяцев и 27 дней. Неймар теперь имеет на один день дольше.

Продолжительность владения игроками мирового трансферного рекорда