Бразилия31 июля 2025, 12:59 |
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Неймар установил уникальный трансферный рекорд по продолжительности
Бразилец обошел Зидана по этому показателю
31 июля 2025, 12:59 |
479
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31 июля Неймар установил новый футбольный рекорд. Он стал игроком, который дольше всех держал мировой рекорд по трансферной стоимости.
Бразилец обошел в рейтинге Зинедина Зидана, трансфер которого был рекордным 7 лет, 11 месяцев и 27 дней. Неймар теперь имеет на один день дольше.
Продолжительность владения игроками мирового трансферного рекорда
- 7 лет, 11 месяцев, 28 дней – Неймар (ПСЖ, 2017 год, 222 млн евро)
- 7 лет, 11 месяцев, 27 дней – Зинедин Зидан (Реал, 2001 год, 77.8 млн евро)
- 5 лет, 0 месяцев, 0 дней – Джанлука Виалли (Ювентус, 1992 год, 20. 6 млн евро)
- 4 года, 1 месяц, 26 дней – Криштиану Роналду (Реал, 2009 год, 94 млн евро)
- 4 года, 0 месяцев, 0 дней – Диего Марадона (Барселона, 1982 год, 7. 3 млн евро)
- 2 года, 11 месяцев, 8 дней – Гарет Бэйл (Реал, 2013 год, 101 млн евро)
- 2 года, 0 месяцев, 0 дней – Роберто Баджо (Ювентус, 1990 год, 12.9 млн евро)
- 2 года, 0 месяцев, 0 дней – Лайош Детари (Олимпиакос, 1988 год, 8. 7 млн евро)
- 1 год, 0 месяцев, 10 дней – Кристиан Виери (Интер, 1999 год, 46.5 млн евро)
- 1 год, 0 месяцев, 5 дней – Роналдо (Интер, 1997 год, 26.5 млн евро)
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