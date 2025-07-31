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Лига чемпионов
31 июля 2025, 12:52 |
532
1

Динамо на очереди: как играли украинские клубы против кипрских в Европе?

«Пафос» станет новым соперником для наших команд

31 июля 2025, 12:52 |
532
1
Динамо на очереди: как играли украинские клубы против кипрских в Европе?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с командой «Пафос» (Кипр).

С этой командой украинские клубы еще не встречались в еврокубках.

Однако с другими кипрскими командами наши клубы встречались не один раз на евроарене.

Матчи украинских команд против клубов из Кипра в еврокубках

  • 1973: КЕЧ, Заря – АПОЭЛ 2:0
  • 1973: КЕЧ, АПОЭЛ – Заря 0:1
  • 2010: ЛЕ, Омония – Металлист 0:1
  • 2010: ЛЕ, Металлист – Омония 2:2
  • 2011: ЛЧ, Шахтер – АПОЭЛ 1:1
  • 2011: ЛЕ, АПОЭЛ – Шахтер 0:2
  • 2022: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК 1:2
  • 2022: ЛЕ, АЕК – Днепр-1 3:0
  • 2022: ЛЕ, Аполлон – Днепр-1 1:3
  • 2022: ЛЕ, Днепр-1 – Аполлон 1:0
  • 2022: ЛЕ, Динамо – АЕК 0:1
  • 2022: ЛЕ, АЕК – Динамо 3:3
  • 2023: ЛЕ, АЕК – Днепр-1 1:0
  • 2023: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК 0:0
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
У Динамо не зовсім позитивний досвід гри з кіпріотами
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