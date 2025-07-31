Динамо на очереди: как играли украинские клубы против кипрских в Европе?

В матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с командой «Пафос» (Кипр).

С этой командой украинские клубы еще не встречались в еврокубках.

Однако с другими кипрскими командами наши клубы встречались не один раз на евроарене.

Матчи украинских команд против клубов из Кипра в еврокубках