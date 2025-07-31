Лига чемпионов31 июля 2025, 12:52 |
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Динамо на очереди: как играли украинские клубы против кипрских в Европе?
«Пафос» станет новым соперником для наших команд
31 июля 2025, 12:52 |
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В матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с командой «Пафос» (Кипр).
С этой командой украинские клубы еще не встречались в еврокубках.
Однако с другими кипрскими командами наши клубы встречались не один раз на евроарене.
Матчи украинских команд против клубов из Кипра в еврокубках
- 1973: КЕЧ, Заря – АПОЭЛ 2:0
- 1973: КЕЧ, АПОЭЛ – Заря 0:1
- 2010: ЛЕ, Омония – Металлист 0:1
- 2010: ЛЕ, Металлист – Омония 2:2
- 2011: ЛЧ, Шахтер – АПОЭЛ 1:1
- 2011: ЛЕ, АПОЭЛ – Шахтер 0:2
- 2022: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК 1:2
- 2022: ЛЕ, АЕК – Днепр-1 3:0
- 2022: ЛЕ, Аполлон – Днепр-1 1:3
- 2022: ЛЕ, Днепр-1 – Аполлон 1:0
- 2022: ЛЕ, Динамо – АЕК 0:1
- 2022: ЛЕ, АЕК – Динамо 3:3
- 2023: ЛЕ, АЕК – Днепр-1 1:0
- 2023: ЛЕ, Днепр-1 – АЕК 0:0
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