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  4. «На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство
Англия
31 июля 2025, 13:06 |
1939
5

«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство

Челси может подать иск в суд против Михаила

31 июля 2025, 13:06 |
1939
5
«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Финансовый эксперт Стефан Борсон рассказал, какие могут быть последствия для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика после его вероятной дисквалификации из-за найденного в его организме допинга.

«Это несколько отличается от дела Муту, потому что тогда был кокаин. Из того, что мы можем понять, это стимулятор производительности. Я думаю, это возможно, что они могут подать в суд. Это маловероятно, но возможно.

Помните, что здесь на кону большие деньги. Если его дисквалифицируют на большую часть карьеры, потери «Челси» от этой сделки будут невероятно огромными.

Они, вероятно, потеряют всю сумму его трансферной платы, но также и определенную сумму зарплаты. Итак, мы говорим о том, что потери «Челси» действительно превысят 50 миллионов фунтов стерлингов.

Есть много поводов для размышлений, но у Мудрика не будет 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы им заплатить. Возможно, у него будет каких-то 20 миллионов фунтов стерлингов. Но я не знаю, собираются ли они его обанкротить.

«Челси» уже делал это раньше с Муту и является одним из немногих клубов, которые подали в суд на игрока на очень значительную сумму денег. Кажется, они выиграли тогда что-то около 17 миллионов евро, если я правильно помню.

Это было давно, но они выиграли. Вернули ли они эти деньги, я не знаю. Я никогда не проверял, действительно ли они их вернули. Наверное, нет. Но они могут подать в суд на Мудрика. Наверное, этого не будет, но это возможно», – сказал Борсон Football Insider.

Сообщалось, что у «Челси» уже есть планы относительно Мудрика.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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DK2025
Жаль... Лучше бы (наконец) обанкротили каталу/убийцу Брагина
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+3
Deich
Всім зазіхающим на чужі гроші- ви лососнете тунця..разом з Челсі !
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0
alexssumin1
Миша, продавай почку пока не поздно!
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0
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