«На кону большие деньги». Мудрику грозит банкротство

Финансовый эксперт Стефан Борсон рассказал, какие могут быть последствия для украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика после его вероятной дисквалификации из-за найденного в его организме допинга.

«Это несколько отличается от дела Муту, потому что тогда был кокаин. Из того, что мы можем понять, это стимулятор производительности. Я думаю, это возможно, что они могут подать в суд. Это маловероятно, но возможно.

Помните, что здесь на кону большие деньги. Если его дисквалифицируют на большую часть карьеры, потери «Челси» от этой сделки будут невероятно огромными.

Они, вероятно, потеряют всю сумму его трансферной платы, но также и определенную сумму зарплаты. Итак, мы говорим о том, что потери «Челси» действительно превысят 50 миллионов фунтов стерлингов.

Есть много поводов для размышлений, но у Мудрика не будет 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы им заплатить. Возможно, у него будет каких-то 20 миллионов фунтов стерлингов. Но я не знаю, собираются ли они его обанкротить.

«Челси» уже делал это раньше с Муту и является одним из немногих клубов, которые подали в суд на игрока на очень значительную сумму денег. Кажется, они выиграли тогда что-то около 17 миллионов евро, если я правильно помню.

Это было давно, но они выиграли. Вернули ли они эти деньги, я не знаю. Я никогда не проверял, действительно ли они их вернули. Наверное, нет. Но они могут подать в суд на Мудрика. Наверное, этого не будет, но это возможно», – сказал Борсон Football Insider.

Сообщалось, что у «Челси» уже есть планы относительно Мудрика.