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31 июля 2025, 12:21 |
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Фабио, Месси и Суарес сыграли свои очередные матчи в карьере

Как выглядит десятка лучших по количеству сыгранных матчей в ХХІ веке?

31 июля 2025, 12:21 |
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Фабио, Месси и Суарес сыграли свои очередные матчи в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Совсем недавно несколько футболистов улучшили свои показатели по количеству сыгранных матчей в XXI веке.

В матче Кубка Бразилии «Интернасьонал» сыграл с «Флуминенсе», за который свой 1351-й матч провел голкипер Фабио.

В поединке Кубка лиг американский «Интер Майами» сыграл против мексиканского «Атласа». В составе представителей MLS на поле появились Лионель Месси и Луис Суарес.

Для Месси этот матч стал 1115-м в карьере. По этому показателю он обошел хорвата Луку Модрича. Аргентинец теперь третий в рейтинге.

Луис Суарес занимает 11-е место (1011 матчей), имея лишь на один матч меньше, чем у Серхио Рамоса из «Монтеррея».

Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке

  1. 1351 – Фабио (Бразилия)
  2. 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
  3. 1115 – Лионель Месси (Аргентина)
  4. 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
  5. 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
  6. 1056 – Жоау Моутиньо (Португалия)
  7. 1039 – Икер Касильяс (Испания)
  8. 1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  9. 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
  10. 1012 – Серхио Рамос (Испания)
  11. 1011 – Луис Суарес (Уругвай)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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