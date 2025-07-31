Фабио, Месси и Суарес сыграли свои очередные матчи в карьере
Как выглядит десятка лучших по количеству сыгранных матчей в ХХІ веке?
Совсем недавно несколько футболистов улучшили свои показатели по количеству сыгранных матчей в XXI веке.
В матче Кубка Бразилии «Интернасьонал» сыграл с «Флуминенсе», за который свой 1351-й матч провел голкипер Фабио.
В поединке Кубка лиг американский «Интер Майами» сыграл против мексиканского «Атласа». В составе представителей MLS на поле появились Лионель Месси и Луис Суарес.
Для Месси этот матч стал 1115-м в карьере. По этому показателю он обошел хорвата Луку Модрича. Аргентинец теперь третий в рейтинге.
Луис Суарес занимает 11-е место (1011 матчей), имея лишь на один матч меньше, чем у Серхио Рамоса из «Монтеррея».
Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке
- 1351 – Фабио (Бразилия)
- 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1115 – Лионель Месси (Аргентина)
- 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
- 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
- 1056 – Жоау Моутиньо (Португалия)
- 1039 – Икер Касильяс (Испания)
- 1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
- 1012 – Серхио Рамос (Испания)
- 1011 – Луис Суарес (Уругвай)
Jugadores con más partidos en el Siglo XXI 👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 30, 2025
1️⃣FABIO LOPES 🇧🇷 1351 🆕
2️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 1281
3️⃣LIONEL MESSI 🇦🇷 1115 🆕
4️⃣L. Modric 🇭🇷 1114
5️⃣Yasuhito Endō 🇯🇵 1084
6️⃣João Moutinho 🇵🇹 1056
7️⃣I. Casillas 🇪🇸 1039
8️⃣E. Dzeko 🇧🇦 1033
9️⃣Dani Alves 🇧🇷 1033
🔟Sergio Ramos 🇪🇸…
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