Фабио, Месси и Суарес сыграли свои очередные матчи в карьере

Совсем недавно несколько футболистов улучшили свои показатели по количеству сыгранных матчей в XXI веке.

В матче Кубка Бразилии «Интернасьонал» сыграл с «Флуминенсе», за который свой 1351-й матч провел голкипер Фабио.

В поединке Кубка лиг американский «Интер Майами» сыграл против мексиканского «Атласа». В составе представителей MLS на поле появились Лионель Месси и Луис Суарес.

Для Месси этот матч стал 1115-м в карьере. По этому показателю он обошел хорвата Луку Модрича. Аргентинец теперь третий в рейтинге.

Луис Суарес занимает 11-е место (1011 матчей), имея лишь на один матч меньше, чем у Серхио Рамоса из «Монтеррея».

Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке

1351 – Фабио (Бразилия) 1281 – Криштиану Роналду (Португалия) 1115 – Лионель Месси (Аргентина) 1114 – Лука Модрич (Хорватия) 1084 – Ясухито Эндо (Япония) 1056 – Жоау Моутиньо (Португалия) 1039 – Икер Касильяс (Испания) 1033 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) 1033 – Дани Алвес (Бразилия) 1012 – Серхио Рамос (Испания) 1011 – Луис Суарес (Уругвай)