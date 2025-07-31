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Лига конференций
31 июля 2025, 12:28 |
84
0

ФОТО. Финальная тренировка Полесья перед игрой с Санта-Коломой

Матч Лиги конференций состоится 31 июля в 19:00 по Киеву

31 июля 2025, 12:28 |
84
0
ФОТО. Финальная тренировка Полесья перед игрой с Санта-Коломой
ФК Полесье

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и житомирским «Полесьем».

Встреча пройдет на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче представитель Украинской Премьер-лиги уступил со счетом 2:1.

Представитель Украинской Премьер-лиги провел финальную тренировку перед матчем с андоррской командой.

ФОТО. Финальная тренировка Полесья перед игрой с Санта-Коломой

ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье
ФК Полесье

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Санта-Колома тренировка Полесье Житомир Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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