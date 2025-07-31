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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 12:59 |
715
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил воспитанника Динамо в Первую лигу Украины

Назар Балаба из Вереса пол года проведет в ФК ЮКСА

31 июля 2025, 12:59 |
715
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил воспитанника Динамо в Первую лигу Украины
НК Верес. Назар Балаба

Ровенский Верес официально объявил об уходе 20-летнего украинского защитника Назара Балабы из расположения клуба. Об этом пишет пресс-служба.

По официальной информации, Назар продолжит карьеру в ФК ЮКСА, который выступает в Первой лиге Украины. Защитник будет выступать за «крестоносцев» на правах аренды, рассчитанной до зимы 2025 года.

«Успехов, Назар 👏», – лаконично говорится в сообщении.

Назар Балаба – воспитанник ДЮСШ Верес и ДЮФШ Динамо. В феврале 2025 подписал контракт с Вересом. В прошлом сезоне сыграл 3 матча за первую команду клуба. Также провел 4 игры и забил 1 гол в юношеском чемпионате УПЛ за Верес U19.

Ранее сообщалось, что Верес избрал капитаном команды экс-игрока сборной Украины.

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Назар Балаба ЮКСА Тарасовка Динамо Киев аренда игрока Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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