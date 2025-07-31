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  4. ШИЩЕНКО – о матче между Шахтером и Бешикташем: «Уже не тот, каким был»
Лига Европы
31 июля 2025, 18:35 |
108
0

ШИЩЕНКО – о матче между Шахтером и Бешикташем: «Уже не тот, каким был»

Известный украинский тренер дал прогноз на ответный матч

31 июля 2025, 18:35 |
108
0
ШИЩЕНКО – о матче между Шахтером и Бешикташем: «Уже не тот, каким был»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Известный украинский тренер Сергей Шищенко дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы между донецким «Шахтером» и турецким «Бешикташем».

– «Горняки» убедительно выиграли в Стамбуле, чего мало кто ожидал. Для вас это также стало приятным сюрпризом?

– Я бы так не сказал. Ведь мы понимаем, какие сильные футболисты в «Шахтере». К тому же можно сказать, что «Бешикташ» сейчас уже не тот, каким был раньше. И я почему-то верил в то, что «горняки» обыграют его в первом матче. Понятно, что не так убедительно, как получилось, но все же...

– Однако получилось убедительно. В два мяча разницы, да еще и на домашней арене «Бешикташа», где на протяжении всех девяноста минут рев болельщиков на трибунах зашкаливает по количеству децибеллов...

– Именно так. Сейчас, когда мы уже знаем результат, понимаем важность этой победы. Насколько мне известно, во время предсезонных сборов тренерский штаб «горняков» во главе с Ардой Тураном проводил по три занятия в день. Поэтому, видимо, в физическом плане они превосходили «Бешикташ», да и класс показали. Наверное, соскучились по таким играм. Ведь на сборах трудно – не то что сейчас, когда начались еврокубковые поединки. Против турок «Шахтер» продемонстрировал очень достойную, а главное – качественную игру. Такую, которую хотели видеть и его болельщики, и президент клуба. Очень классная и сильная игра у «горняков» получилась.

– Как думаете, можно ли выездную победу со счетом 4:2 рассматривать как полдела в плане обеспечения выхода в следующий раунд соревнований?

– Конечно, выигрыш на выезде, да еще и в условиях бешеной поддержки со стороны болельщиков соперника действительно мотивирует наших футболистов в психологическом плане. Но сейчас уже нет правила выездных голов, которые давали преимущество при их равном количестве. Есть матч, есть победа – и понятно, что может случиться что угодно. «Бешикташ» – это та команда, которая может отыграть два мяча. Поэтому повторный матч будет очень тяжелым. Считаю, что «Шахтеру» ни в коем случае нельзя расслабляться и держать в голове результат первого поединка. Ведь соперник у дончан достойный и может изрядно поизмучить нервы во второй встрече. Поэтому для того, чтобы пройти турков по сумме двух игр, «Шахтеру» нужно выкладываться на все сто процентов и не думать, что это будет легко.

Ответный матч «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ Сергей Шищенко
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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