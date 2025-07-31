Лига Европы31 июля 2025, 13:22 |
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Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем
Виктор Грачев считает, что «Бешикташ» не сможет забить «горнякам» даже 1 гол
31 июля 2025, 13:22 |
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Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».
– Каков ваш прогноз на предстоящий поединок?
– Поставлю на – 2:0 в пользу «Шахтера».
– Вы не даете даже шанса «Бешикташу» на забитый мяч?
– Да. Почему? Я не вижу, за счет чего турки за неделю могут добавить.
Ответный матч «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.
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Комментарии 2
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Какие то нехорошие предчуствия у меня. Как бы наоборот не вышло. Там есть кому забивать. А как шахта держит удар еще неизвестно. Раньше с этим было плохо
та на бешик дійсно буде впливати рахунок а якщо перші забють то хто знає
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