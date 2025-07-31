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Лига Европы
31 июля 2025, 13:22 |
890
2

Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем

Виктор Грачев считает, что «Бешикташ» не сможет забить «горнякам» даже 1 гол

31 июля 2025, 13:22 |
890
2
Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».

– Каков ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Поставлю на – 2:0 в пользу «Шахтера».

– Вы не даете даже шанса «Бешикташу» на забитый мяч?

– Да. Почему? Я не вижу, за счет чего турки за неделю могут добавить.

Ответный матч «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.

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Виктор Грачев Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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saltim
Какие то нехорошие предчуствия у меня. Как бы наоборот не вышло. Там есть кому забивать. А как шахта держит удар еще неизвестно. Раньше с этим было плохо
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+1
Перець
та на бешик дійсно буде впливати рахунок а якщо перші забють то хто знає
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0
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