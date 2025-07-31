Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем

Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».

– Каков ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Поставлю на – 2:0 в пользу «Шахтера».

– Вы не даете даже шанса «Бешикташу» на забитый мяч?

– Да. Почему? Я не вижу, за счет чего турки за неделю могут добавить.

Ответный матч «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в 21:00 по киевскому времени.