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  4. Легенда Шахтера – о команде Турана: «Будет сложно отобрать даже очко»
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 11:38 |
563
0

Легенда Шахтера – о команде Турана: «Будет сложно отобрать даже очко»

Виктор Грачев считает, что горняки в УПЛ выступят лучше, чем под руководством Марино Пушича

31 июля 2025, 11:38 |
563
0
Легенда Шахтера – о команде Турана: «Будет сложно отобрать даже очко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о форме подопечных Арды Турана:

«Сезон только начинается. Кто-то набирает форму быстрее, кто-то немного медленнее. Сейчас всем футболистам придется немного перестроиться, поскольку пришел новый главный тренер, у которого свои требования. Уже не будет того, что было при Марино Пушичи: сюда побежал, а сюда – не захотел. Уже сейчас видно, что в игре «Шахтера» присутствует строгая игровая дисциплина.

Я уверен, что, например, в чемпионате Украины соперникам «горняков» будет сложно отобрать даже одно очко».

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Виктор Грачев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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