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Испания
31 июля 2025, 22:03 | Обновлено 31 июля 2025, 22:04
964
0

Алонсо хочет расторгнуть контракт с игроком Реала. Он в клубе уже 6 лет

Ферлан Менди может покинуть королевский клуб

31 июля 2025, 22:03 | Обновлено 31 июля 2025, 22:04
964
0
Алонсо хочет расторгнуть контракт с игроком Реала. Он в клубе уже 6 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Французский левый защитник Ферлан Менди, скорее всего, покинет мадридский «Реал» летом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо не рассчитывает на 30-летнего футболиста и уже обратился к руководству «сливочных» с просьбой продать его или расторгнуть контракт.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двукратного победителя Лиги чемпионов в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Давид Алаба.

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Ферлан Менди Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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