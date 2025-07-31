Алонсо хочет расторгнуть контракт с игроком Реала. Он в клубе уже 6 лет
Ферлан Менди может покинуть королевский клуб
Французский левый защитник Ферлан Менди, скорее всего, покинет мадридский «Реал» летом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо не рассчитывает на 30-летнего футболиста и уже обратился к руководству «сливочных» с просьбой продать его или расторгнуть контракт.
В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двукратного победителя Лиги чемпионов в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Давид Алаба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В третьем раунде тысячника в Канаде Марта в трех сетах вырвала победу у Дарьи
Тони – об Энтони Джошуа