Алонсо хочет расторгнуть контракт с игроком Реала. Он в клубе уже 6 лет

Французский левый защитник Ферлан Менди, скорее всего, покинет мадридский «Реал» летом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо не рассчитывает на 30-летнего футболиста и уже обратился к руководству «сливочных» с просьбой продать его или расторгнуть контракт.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двукратного победителя Лиги чемпионов в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может покинуть Давид Алаба.