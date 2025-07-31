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Лига конференций
31 июля 2025, 17:37 |
289
0

Вернидуб назвал самую большую проблему Александрии перед игрой с Партизаном

Известный украинский тренер считает, что большие изменения – не в пользу команды

31 июля 2025, 17:37 |
289
0
Вернидуб назвал самую большую проблему Александрии перед игрой с Партизаном
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Вице-чемпион Украины, клуб Александрия, выступает в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 команда УПЛ играет ответный матч второго раунда отбора ЛК против сербского клуба Партизан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе Партизан в сербском Белграде. Первый матч неделей ранее завершился поражением украинской команды (0:2).

Накануне второй встречи известный тренер Юрий Вернидуб высказался о самых больших проблемах команды:

«В Александрии в новом сезоне все, как с чистого листа. Многие игроки команду летом покинули, немало новичков приобрели, новый главный тренер и штаб вообще... Такие большие изменения и реформации не очень хорошо отражаются на команде, на ее результатах, но – это нормальное явление для футбольной практики.

А у Нестеренка, на мой взгляд, было слишком мало времени до первой официальной игры, чтобы наладить все процессы в команде. Если бы он возглавил Александрию зимой, было бы немного проще».

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Партизан Белград Александрия Лига конференций Юрий Вернидуб
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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