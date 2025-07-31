ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»
Бывший нападающий «Шахтера» считает, что Георгия передержали
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о полузащитнике «горняков» Георгии Судакове:
«Я хотел, чтобы Судакова продали еще год назад, когда им интересовался итальянский «Наполи». На пике нужно было его продавать, а не сейчас. Передержали его немного, как по мне.
Те клубы, которые реально интересуются Судаковым, они же, их скауты, смотрят игры «Шахтера». Наблюдают за ним сейчас, а не вспоминают, каким он был сезон назад, и начинают сомневаться.
Мне бы очень хотелось, чтобы Судаков переехал в Европу, чтобы он рос, нашел свою команду, так сказать. Но этим летом, не думаю, что он уже куда-то переедет...»
Ранее о Георгии Судакове высказался Арда Туран.
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