ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о полузащитнике «горняков» Георгии Судакове:

«Я хотел, чтобы Судакова продали еще год назад, когда им интересовался итальянский «Наполи». На пике нужно было его продавать, а не сейчас. Передержали его немного, как по мне.

Те клубы, которые реально интересуются Судаковым, они же, их скауты, смотрят игры «Шахтера». Наблюдают за ним сейчас, а не вспоминают, каким он был сезон назад, и начинают сомневаться.

Мне бы очень хотелось, чтобы Судаков переехал в Европу, чтобы он рос, нашел свою команду, так сказать. Но этим летом, не думаю, что он уже куда-то переедет...»

Ранее о Георгии Судакове высказался Арда Туран.