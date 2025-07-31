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  4. ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 12:47 |
347
0

ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»

Бывший нападающий «Шахтера» считает, что Георгия передержали

31 июля 2025, 12:47 |
347
0
ВОРОБЕЙ: «Клубы, интересующиеся Судаковым, наблюдают за ним сейчас»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей высказался о полузащитнике «горняков» Георгии Судакове:

«Я хотел, чтобы Судакова продали еще год назад, когда им интересовался итальянский «Наполи». На пике нужно было его продавать, а не сейчас. Передержали его немного, как по мне.

Те клубы, которые реально интересуются Судаковым, они же, их скауты, смотрят игры «Шахтера». Наблюдают за ним сейчас, а не вспоминают, каким он был сезон назад, и начинают сомневаться.

Мне бы очень хотелось, чтобы Судаков переехал в Европу, чтобы он рос, нашел свою команду, так сказать. Но этим летом, не думаю, что он уже куда-то переедет...»

Ранее о Георгии Судакове высказался Арда Туран.

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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