Экс-форвард Шахтера назвал счет ответного матча с Бешикташем
Андрей Воробей верит в победу горняков
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.
Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
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В первом матче подопечные Арды Турана переиграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.
Накануне ответного матча прогноз на игру дал бывший нападающий горняков Андрей Воробей:
«С каким счетом завершится игра между Шахтером и Бешикташем? 3:2 или 2:1, Шахтер победит».
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