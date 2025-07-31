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Лига Европы
31 июля 2025, 11:15 |
784
0

Экс-форвард Шахтера назвал счет ответного матча с Бешикташем

Андрей Воробей верит в победу горняков

31 июля 2025, 11:15 |
784
0
Экс-форвард Шахтера назвал счет ответного матча с Бешикташем
ФК Шахтер. Андрей Воробей

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче подопечные Арды Турана переиграли команду Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.

Накануне ответного матча прогноз на игру дал бывший нападающий горняков Андрей Воробей:

«С каким счетом завершится игра между Шахтером и Бешикташем? 3:2 или 2:1, Шахтер победит».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ Андрей Воробей
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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