Украина. Премьер лига31 июля 2025, 20:58 |
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Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Уверен, Кудровка сможет проявить себя в УПЛ»
Нападающий новичка УПЛ прокомментировал свой переход
31 июля 2025, 20:58 |
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Опытный украинский нападающий Денис Безбородько прокомментировал свой переход в состав «Кудровки»:
«Кудровка» – это новый вызов для меня. Уверен, что вместе с клубом сможем проявить себя в УПЛ».
Денис будет играть за «Кудровку» под 21 номером.
Всего на счету Дениса 167 матчей в УПЛ и 25 результативных ударов. В последнем сезоне он выступал за ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец».
Сезон 2025/26 будет дебютным для «Кудровки» в УПЛ.
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