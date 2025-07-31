Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Уверен, Кудровка сможет проявить себя в УПЛ»

Опытный украинский нападающий Денис Безбородько прокомментировал свой переход в состав «Кудровки»:

«Кудровка» – это новый вызов для меня. Уверен, что вместе с клубом сможем проявить себя в УПЛ».

Денис будет играть за «Кудровку» под 21 номером.

Всего на счету Дениса 167 матчей в УПЛ и 25 результативных ударов. В последнем сезоне он выступал за ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец».

Сезон 2025/26 будет дебютным для «Кудровки» в УПЛ.