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Италия
31 июля 2025, 09:09 |
716
0

Неожиданно. Легендарному клубу предложили подписать Довбика

Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в составе «Милана»

31 июля 2025, 09:09 |
716
0
Неожиданно. Легендарному клубу предложили подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть римский клуб, однако продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто сообщил, что легендарный клуб Серии А, неоднократный победитель Лиги чемпионов – «Милан» – может подписать 28-летнего футболиста:

«Милан» несколько недель работает над подписанием Душана Влаховича из туринского «Ювентуса». Клуб поддерживает постоянные контакты с окружением серба.

В Милане готовы оформить этот трансфер, однако на данном этапе оценивают экономическую составляющую потенциального перехода. У Влаховича есть контракт до 2026 года, после чего он может уйти бесплатно. Поэтому туринской команде есть смысл продать его сейчас, до старта нового сезона.

Сегодня появилось новое имя в списке претендентов – Артем Довбик. Через посредников «Милану» предложили подписать украинского футболиста.

Если поступит действительно выгодное финансовое предложение – «Рома» готова его отпустить. Сейчас цена составляет 40 миллионов евро, но со временем ситуация может измениться. В РИме могут снизить финансовые запросы ближе к концу трансферного окна. Будем следить за развитием ситуации», – сообщил Моретто.

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Милан Рома Рим Артем Довбик Маттео Моретто трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: YouTube
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