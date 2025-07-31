Неожиданно. Легендарному клубу предложили подписать Довбика

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть римский клуб, однако продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто сообщил, что легендарный клуб Серии А, неоднократный победитель Лиги чемпионов – «Милан» – может подписать 28-летнего футболиста:

«Милан» несколько недель работает над подписанием Душана Влаховича из туринского «Ювентуса». Клуб поддерживает постоянные контакты с окружением серба.

В Милане готовы оформить этот трансфер, однако на данном этапе оценивают экономическую составляющую потенциального перехода. У Влаховича есть контракт до 2026 года, после чего он может уйти бесплатно. Поэтому туринской команде есть смысл продать его сейчас, до старта нового сезона.

Сегодня появилось новое имя в списке претендентов – Артем Довбик. Через посредников «Милану» предложили подписать украинского футболиста.

Если поступит действительно выгодное финансовое предложение – «Рома» готова его отпустить. Сейчас цена составляет 40 миллионов евро, но со временем ситуация может измениться. В РИме могут снизить финансовые запросы ближе к концу трансферного окна. Будем следить за развитием ситуации», – сообщил Моретто.