Букмекеры оценили шансы Санта-Коломы и Полесья накануне матча в ЛК
Второй матч второго раунда квалификации состоится 31 июля в Андоррре
31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся андоррская «Санта-Колома» и житомирское «Полесье».
Подопечным Руслана Ротаня необходимо побеждать соперника, чтобы пробиться в следующую стадию. В первом поединке украинская команда потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.
Накануне второго противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу. Специалисты считают, что «Полесье» должно побеждать соперника из Андорры.
- Санта-Колома – 4,50
- Ничья – 4,10
- Полесье – 1,86
Команды сыграют на стадионе «Estadi de la FAF» в андоррском городе Энкамп. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Пакш» – «Марибор» (первый матч 1:0).
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