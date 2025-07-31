Букмекеры оценили шансы Санта-Коломы и Полесья накануне матча в ЛК

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся андоррская «Санта-Колома» и житомирское «Полесье».

Подопечным Руслана Ротаня необходимо побеждать соперника, чтобы пробиться в следующую стадию. В первом поединке украинская команда потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

Накануне второго противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу. Специалисты считают, что «Полесье» должно побеждать соперника из Андорры.

Санта-Колома – 4,50

Ничья – 4,10

Полесье – 1,86

Команды сыграют на стадионе «Estadi de la FAF» в андоррском городе Энкамп. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Пакш» – «Марибор» (первый матч 1:0).