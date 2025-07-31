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31 июля 2025, 04:21 |
191
0

ФОТО. Джорджина показала свою красоту и новый дом в Мадриде

Джорджина Родригес живет свою лучшую жизнь

31 июля 2025, 04:21 |
191
0
ФОТО. Джорджина показала свою красоту и новый дом в Мадриде
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес поразила новым летним образом в Мадриде.

Спутница Криштиану Роналду выложила в Instagram изысканные фото, сделанные в столице Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимке Джорджина позирует в цветочном платье за элегантно оформленным столом с белыми розами и свечами.

Подпись к фото — «Floral summer». Это был семейный праздник с детьми и приглашенным оркестром.

Вероятно, что это новый дом семьи Роналду и Джорджины в Мадриде – ранее невеста Криштиану занималась обустройством этого дома и теперь все готово.

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фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
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