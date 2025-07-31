ФОТО. Джорджина показала свою красоту и новый дом в Мадриде
Джорджина Родригес живет свою лучшую жизнь
Джорджина Родригес поразила новым летним образом в Мадриде.
Спутница Криштиану Роналду выложила в Instagram изысканные фото, сделанные в столице Испании.
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На снимке Джорджина позирует в цветочном платье за элегантно оформленным столом с белыми розами и свечами.
Подпись к фото — «Floral summer». Это был семейный праздник с детьми и приглашенным оркестром.
Вероятно, что это новый дом семьи Роналду и Джорджины в Мадриде – ранее невеста Криштиану занималась обустройством этого дома и теперь все готово.
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