ФОТО. Динамовец подарил роскошный презент на день рождения любимой

Волошин трогательно поздравил Лизу Кандыбу с днем рождения.

30 июля 28-летие отмечала Лиза Кандыба — девушка вингера «Динамо» Назара Волошина.

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22-летний футболист, накануне отличившийся в матче ЛЧ против «Хамрун Спартанс», порадовал возлюбленную роскошным букетом роз.

Из-за матчей и сборов пара проводит мало времени вместе.

Лиза также продемонстрировала стильный праздничный образ в соцсетях после визита в салон.