Другие новости31 июля 2025, 03:47 |
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ФОТО. Динамовец подарил роскошный презент на день рождения любимой
Елизавета Кандыба счастлива с Назаром Волошиным
31 июля 2025, 03:47 |
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Волошин трогательно поздравил Лизу Кандыбу с днем рождения.
30 июля 28-летие отмечала Лиза Кандыба — девушка вингера «Динамо» Назара Волошина.
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22-летний футболист, накануне отличившийся в матче ЛЧ против «Хамрун Спартанс», порадовал возлюбленную роскошным букетом роз.
Из-за матчей и сборов пара проводит мало времени вместе.
Лиза также продемонстрировала стильный праздничный образ в соцсетях после визита в салон.
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