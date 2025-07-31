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31 июля 2025, 03:47 |
286
0

ФОТО. Динамовец подарил роскошный презент на день рождения любимой

Елизавета Кандыба счастлива с Назаром Волошиным

31 июля 2025, 03:47 |
286
0
ФОТО. Динамовец подарил роскошный презент на день рождения любимой
Instagram. Лиза Кандыба и Назар Волошин

Волошин трогательно поздравил Лизу Кандыбу с днем рождения.

30 июля 28-летие отмечала Лиза Кандыба — девушка вингера «Динамо» Назара Волошина.

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22-летний футболист, накануне отличившийся в матче ЛЧ против «Хамрун Спартанс», порадовал возлюбленную роскошным букетом роз.

Из-за матчей и сборов пара проводит мало времени вместе.

Лиза также продемонстрировала стильный праздничный образ в соцсетях после визита в салон.

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фото lifestyle девушки Назар Волошин Елизавета Кандыба Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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