ФОТО. Звезда футбола прошел военную подготовку во время межсезонья. Вау
Гвардиол стал командосом
Гвардиол попробовал себя в роли бойца спецназа.
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прошёл военно-тактический курс Commando Squad 9, погрузившись в условия, приближённые к реальным.
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Игрок сборной Хорватии снарядился как спецназовец, выполнял миссии на суше и в воде, используя пневматическое оружие. Участие в программе стоит от 8000 евро.
«Я всегда хотел почувствовать себя частью команды спецназначения», — признался 23-летний футболист.
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