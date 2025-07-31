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31 июля 2025, 03:26 |
34
0

ФОТО. Звезда футбола прошел военную подготовку во время межсезонья. Вау

Гвардиол стал командосом

31 июля 2025, 03:26 |
34
0
ФОТО. Звезда футбола прошел военную подготовку во время межсезонья. Вау
Instagram. Йошко Гвардиол

Гвардиол попробовал себя в роли бойца спецназа.

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прошёл военно-тактический курс Commando Squad 9, погрузившись в условия, приближённые к реальным.

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Игрок сборной Хорватии снарядился как спецназовец, выполнял миссии на суше и в воде, используя пневматическое оружие. Участие в программе стоит от 8000 евро.

«Я всегда хотел почувствовать себя частью команды спецназначения», — признался 23-летний футболист.

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фото Йошко Гвардиол Манчестер Сити сборная Хорватии по футболу lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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