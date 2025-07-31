СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Санта-Колома – Полесье
21:00 Шахтер – Бешикташ
22:00 Партизан – Александрия
ТЕННИС
19:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина
02:30 Даяна Ястремская – Эмма Наварро
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