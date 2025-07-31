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31 июля 2025, 03:17 |
4
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

31 июля 2025, 03:17 |
4
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля
ФК Шахтер

В четверг, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Санта-Колома – Полесье

Ggbet 4.39 – 4.05 – 1.76

21:00 Шахтер – Бешикташ

Ggbet 2.15 – 3.83 – 3.18

22:00 Партизан – Александрия

Ggbet 2.00 – 3.72 – 3.66

ТЕННИС

19:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина

Ggbet 1.66 – 2.24

02:30 Даяна Ястремская – Эмма Наварро

Ggbet 2.37 – 1.59

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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