СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля

В четверг, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Санта-Колома – Полесье

4.39 – 4.05 – 1.76

21:00 Шахтер – Бешикташ

2.15 – 3.83 – 3.18

22:00 Партизан – Александрия

2.00 – 3.72 – 3.66

ТЕННИС

19:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина

1.66 – 2.24

02:30 Даяна Ястремская – Эмма Наварро

2.37 – 1.59

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