ВИДЕО. Пятовы снова вместе? Андрей опубликовал интересную сторис

Пятов показал теплое видео с семьей — в кадре бывшая жена и дети.

Экс-вратарь сборной Украины и тренер вратарей «Шахтёра» Андрей Пятов опубликовал сторис с отдыха на воде вместе с семьей.

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На видео — сам Пятов, его бывшая жена Юлия и трое из четырех детей. Подпись: «Любовь».

Публикация сопровождается треком Оззи Осборна «I Just Want You», а Юлия поделилась песней Тины Кароль «Человеку нужен человек».