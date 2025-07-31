Другие новости31 июля 2025, 02:58 | Обновлено 31 июля 2025, 02:59
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ВИДЕО. Пятовы снова вместе? Андрей опубликовал интересную сторис
Юлия и Андрея Пятовы провели время вместе...
31 июля 2025, 02:58 | Обновлено 31 июля 2025, 02:59
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Пятов показал теплое видео с семьей — в кадре бывшая жена и дети.
Экс-вратарь сборной Украины и тренер вратарей «Шахтёра» Андрей Пятов опубликовал сторис с отдыха на воде вместе с семьей.
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На видео — сам Пятов, его бывшая жена Юлия и трое из четырех детей. Подпись: «Любовь».
Публикация сопровождается треком Оззи Осборна «I Just Want You», а Юлия поделилась песней Тины Кароль «Человеку нужен человек».
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