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  4. Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
WTA
31 июля 2025, 02:56 |
30
0

Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве

Поединок 1/4 финала состоится 31 июля и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

31 июля 2025, 02:56 |
30
0
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Коллаж Sport.ua

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31 июля на турнире в Варшаве между собой сыграют Дарья Снигур (WTA 193) и Виктория Голубич (WTA 90). Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Украинка в этом сезоне в поисках своей лучшей игры, вроде бы и выиграла 23 матча из 39, но в рейтинге существенно просела, это надо исправлять. На этом турнире Снигур становится мастером камбэков. В первом круге она уступала чешке Кнутсон 1:4 в третьей партии, но в итоге выиграла 2:6, 6:4, 6:4. По похожему сценарию развивался матч и против крепкой француженки Диан Парри – 4:6, 6:4, проигрывала 1:4 в последнем сете, но выиграла пять геймов кряду, вырвав победу.

В игровом плане есть немало вопросов и замечаний, но если концентрироваться на положительных качествах, Снигур показывает, что она настоящий боец. После таких побед можно так поверить в себя, когда спортсмены чувствуют свою неуязвимость, показывая свою лучшую игру.

Виктория Голубич

В теннисных кругах швейцарку хорошо знают, она долгое время входит в топ-100. Голубич имеет репутацию крепкого середняка, но не более того. На счету спортсменки в этом году 20 побед в 37 встречах.

Швейцарку можно уже записывать в число ветеранов, ей исполнится 33 года, здесь даже дело не в возрасте, по ее выступлениям видно, что топ-турниры она уже не тянет, поэтому чаще заявляется на челленджеры и им подобные соревнования, где уровень конкуренции не такой серьезный.

В Варшаве Голубич начала с непростой победы над словачкой Викторией Грунчаковой – 1:6, 6:2, 7:5. Не был легким и матч второго круга против бельгийки Софии Костулас – 5:7, 6:3, 6:3.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся еще четыре года назад, тогда в полуфинале турнира в ОАЭ Голубич одержала победу – 7:5, 6:1.

Прогноз

На бумаге швейцарка небольшой фаворит, хотя это тот случай, когда можно ожидать мини-сенсации. Голубич не наводит ужас на соперниц, а Снигур все-таки моложе, поэтому может выиграть благодаря выносливости.

Жду сложного и непредсказуемого матча, многое будет зависеть от того, как восстановились спортсменки, после непростых матчей на предыдущем этапе. Я думаю, букмекеры переоценивают швейцарку, поэтому поставлю на победу Снигур с форой +3,5 гейма за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
31.07.2025 -
12:00
Виктория Голубич
Фора Снигур (+3.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дарья Снигур Виктория Голубич WTA Варшава прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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