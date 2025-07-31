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31 июля 2025, 02:38 |
184
0

ФОТО. Зинченко и Коноплянка провели вечер вместе в Лондоне. Что делали?

Евгений и Виктория Коноплянка приехали на бой Усик–Дюбуа и навестили семью Зинченко

31 июля 2025, 02:38 |
184
0
ФОТО. Зинченко и Коноплянка провели вечер вместе в Лондоне. Что делали?
Instagram. Евгений и Виктория Коноплянка, Александр и Влада Зинченко

Зинченко и Коноплянка провели уютный вечер в Лондоне.

В Лондоне встретились две звездные пары из Украины — Александр и Влада Зинченко и Евгений Коноплянка с супругой Викторией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Семья Коноплянки приехала на боксерское шоу Усик-Дюбуа, но не упустила шанс на дружескую встречу. В сети появилось фото: улыбающиеся пары, две собаки и теплая атмосфера.

Также супруги Коноплянка посетили шоу Magic Mike и осмотрели достопримечательности столицы.

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фото lifestyle Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Евгений Коноплянка Александр Усик - Даниель Дюбуа
Максим Лапченко Источник: Instagram
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