ФОТО. Зинченко и Коноплянка провели вечер вместе в Лондоне. Что делали?

Зинченко и Коноплянка провели уютный вечер в Лондоне.

В Лондоне встретились две звездные пары из Украины — Александр и Влада Зинченко и Евгений Коноплянка с супругой Викторией.

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Семья Коноплянки приехала на боксерское шоу Усик-Дюбуа, но не упустила шанс на дружескую встречу. В сети появилось фото: улыбающиеся пары, две собаки и теплая атмосфера.

Также супруги Коноплянка посетили шоу Magic Mike и осмотрели достопримечательности столицы.