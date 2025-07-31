ФОТО. Зинченко и Коноплянка провели вечер вместе в Лондоне. Что делали?
Евгений и Виктория Коноплянка приехали на бой Усик–Дюбуа и навестили семью Зинченко
Зинченко и Коноплянка провели уютный вечер в Лондоне.
В Лондоне встретились две звездные пары из Украины — Александр и Влада Зинченко и Евгений Коноплянка с супругой Викторией.
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Семья Коноплянки приехала на боксерское шоу Усик-Дюбуа, но не упустила шанс на дружескую встречу. В сети появилось фото: улыбающиеся пары, две собаки и теплая атмосфера.
Также супруги Коноплянка посетили шоу Magic Mike и осмотрели достопримечательности столицы.
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