ФОТО. Месси удивил фанатов часами, которых почти никто не видел
Только десять таких в мире – и один на руке Месси
Месси появился с эксклюзивными часами Rolex Barbie за £700 000.
Лионель Месси привлек внимание во время матча «Интер Майами» – «Цинциннати», наблюдая за игрой с трибуны в сопровождении сына Тьяго.
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Футболист не играл из-за дисквалификации за пропуск Матча звезд MLS, но оказался в центре внимания благодаря редким часам Rolex Daytona «Barbie».
Часы украшены розовыми сапфирами и 18-каратным жёлтым золотом. По информации СМИ, существует всего 10 экземпляров, и они не выставлены в свободную продажу.
Аналогичная модель также замечена на руке актера Марка Уолберга. Рыночная цена — до £700 000.
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