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31 июля 2025, 02:05 |
255
0

ФОТО. Месси удивил фанатов часами, которых почти никто не видел

Только десять таких в мире – и один на руке Месси

31 июля 2025, 02:05 |
255
0
ФОТО. Месси удивил фанатов часами, которых почти никто не видел
The Sun. Лионель Месси

Месси появился с эксклюзивными часами Rolex Barbie за £700 000.

Лионель Месси привлек внимание во время матча «Интер Майами» – «Цинциннати», наблюдая за игрой с трибуны в сопровождении сына Тьяго.

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Футболист не играл из-за дисквалификации за пропуск Матча звезд MLS, но оказался в центре внимания благодаря редким часам Rolex Daytona «Barbie».

Часы украшены розовыми сапфирами и 18-каратным жёлтым золотом. По информации СМИ, существует всего 10 экземпляров, и они не выставлены в свободную продажу.

Аналогичная модель также замечена на руке актера Марка Уолберга. Рыночная цена — до £700 000.

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фото Лионель Месси lifestyle Интер Майами сборная Аргентины по футболу Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: The Sun
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