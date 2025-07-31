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WTA
31 июля 2025, 02:06 |
146
0

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/16 финала состоится в ночь на 1 августа и начнется ориентировочно в 02:30

31 июля 2025, 02:06 |
146
0
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

В ночь на 1 августа в Монреале свою встречу третьего круга проведут Даяна Ястремская (WTA 35) и Эмма Наварро (WTA 11).

Игра начнется в 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка обращает на себя внимание не только яркой внешностью, но и интересной игрой. Многие отмечают агрессивный стиль Ястремской, она не ждет ошибок соперниц, она сама выигрывает розыгрыши благодаря своей активности. При таком стиле бывает немало невынужденных ошибок, здесь важно четко попадать в корт своими мощными ударами.

Спортсменка стартовала в Монреале со второго круга, где с большим трудом одолела колумбийку Камилу Осорио – 3:6, 7:6, 6:2. Ястремской важно найти свою игру, тогда не будет иметь значения, кто находится по ту сторону корта. Предстоящую соперницу она обыгрывала, есть шансы сделать это снова.

Эмма Наварро

Американская теннисистка проводит не самый яркий сезон, она даже выпала из топ-10, так как была восьмой в начале года. Наварро взяла один титул в Мериде, хотя особой конкуренции там не была, ведь спортсменка шла первой сеяной.

В текущем сезоне спортсменка провела на харде 20 матчей, одержав 12 побед. Американке явно не хватает стабильности в игре и результатах, есть ощущение, что она может провалиться в любой момент. Благодаря высокому рейтингу теннисистка начала со второго круга турнир в Монреале, где легко обыграла канадку Ребекку Марино в двух сетах – 6:1, 6:2.

Я думаю, Наварро пока не показывает свой лучший теннис, на последнем турнире в Вашингтоне она проиграла уже в первом матче Марие Саккари в двух партиях.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, тогда на Открытом чемпионате Австралии Ястремская одержала победу в трех сетах – 6:2, 2:6, 6:1.

Прогноз

В этой паре букмекеры считают американку небольшим фаворитом, хотя Ястремская точно может создать проблемы и бороться за победу. Наварро не в той форме, чтоб показывать феноменальную игру.

Украинка имеет все шансы на успех, я считаю, что можно поставить на победу Ястремской с форой +1,5 сета, хотя бы один сет Даяна должна взять. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
01.08.2025 -
02:30
Эмма Наварро
Фора Ястремской (+1.5) по сетам 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даяна Ястремская Эмма Наварро WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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