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31 июля 2025, 01:42 | Обновлено 31 июля 2025, 01:43
167
0

ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила красивейшей фигурой. Это топ

Ева Мурати восхитила новыми фото с отдыха

31 июля 2025, 01:42 | Обновлено 31 июля 2025, 01:43
167
0
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила красивейшей фигурой. Это топ
Instagram. Ева Мурати

Албанская спортивная ведущая Ева Мурати поделилась серией ярких снимков в пёстром купальнике.

Фото с отдыха быстро набрали популярность — фигура звезды, длинные ноги и удачные ракурсы вызвали бурю эмоций в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эти кадры лишь укрепили её статус одной из самых ярких медийных персон в мире спорта.

Ева известна тем, что является ведущей вечеров Лиги чемпионов и ее называют «мисс Лига чемпионов», на ее Instagram подписано 1,2 млн фолловеров.

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фото lifestyle девушки Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
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