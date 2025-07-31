ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила красивейшей фигурой. Это топ
Ева Мурати восхитила новыми фото с отдыха
Албанская спортивная ведущая Ева Мурати поделилась серией ярких снимков в пёстром купальнике.
Фото с отдыха быстро набрали популярность — фигура звезды, длинные ноги и удачные ракурсы вызвали бурю эмоций в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эти кадры лишь укрепили её статус одной из самых ярких медийных персон в мире спорта.
Ева известна тем, что является ведущей вечеров Лиги чемпионов и ее называют «мисс Лига чемпионов», на ее Instagram подписано 1,2 млн фолловеров.
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