ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила красивейшей фигурой. Это топ

Албанская спортивная ведущая Ева Мурати поделилась серией ярких снимков в пёстром купальнике.

Фото с отдыха быстро набрали популярность — фигура звезды, длинные ноги и удачные ракурсы вызвали бурю эмоций в соцсетях.

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Эти кадры лишь укрепили её статус одной из самых ярких медийных персон в мире спорта.

Ева известна тем, что является ведущей вечеров Лиги чемпионов и ее называют «мисс Лига чемпионов», на ее Instagram подписано 1,2 млн фолловеров.