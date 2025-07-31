ВИДЕО. Роналду отправил собственный самолет за новичком Аль-Насра
Красивый поступок Криштиану Роналду
Криштиану Роналду лично отправил свой Bombardier Global Express 6500, чтобы доставить Жоау Феликса в Австрию, где «Аль-Наср» проводит предсезонный сбор.
Самолет заметили при посадке в Австрии, а позже Феликса увидели на тренировке рядом с Роналду – это подтвердило его прибытие именно на личном самолете Криштиану.
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Роналду сыграл ключевую роль в этом переходе, помогая привести своего соотечественника в «Аль-Наср».
Жоау уже успел дебютировать за новый клуб – в товарищеском матче саудиты победили «Тулузу» со счетом 2:1, один из голов на счету Роналду.
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