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31 июля 2025, 01:09 | Обновлено 31 июля 2025, 01:25
177
0

ВИДЕО. Роналду отправил собственный самолет за новичком Аль-Насра

Красивый поступок Криштиану Роналду

31 июля 2025, 01:09 | Обновлено 31 июля 2025, 01:25
177
0
ВИДЕО. Роналду отправил собственный самолет за новичком Аль-Насра
Instagram. Личный самолет Криштиану Роналду

Криштиану Роналду лично отправил свой Bombardier Global Express 6500, чтобы доставить Жоау Феликса в Австрию, где «Аль-Наср» проводит предсезонный сбор.

Самолет заметили при посадке в Австрии, а позже Феликса увидели на тренировке рядом с Роналду – это подтвердило его прибытие именно на личном самолете Криштиану.

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Роналду сыграл ключевую роль в этом переходе, помогая привести своего соотечественника в «Аль-Наср».

Жоау уже успел дебютировать за новый клуб – в товарищеском матче саудиты победили «Тулузу» со счетом 2:1, один из голов на счету Роналду.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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