ФОТО. Звезда Динамо и дочь легенды киевлян тайно расписались?

Кристина Шацких, дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, сделала интересный апдейт своей страницы в Instagram.

Красавица сменила свою фамилию на Шапаренко и теперь она подписана как «Kristina Shaparenko».

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Напомним, что Кристина Шацких длительное время состоит в отношениях с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.

В СМИ ходили слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу в ближайшие месяцы.

Но, возможно, что пара уже расписалась на закрытой церемонии.