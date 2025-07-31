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31 июля 2025, 00:49 | Обновлено 31 июля 2025, 01:00
568
2

ФОТО. Звезда Динамо и дочь легенды киевлян тайно расписались?

Кристина Шацких интригует в описании своего профиля в Instagram

31 июля 2025, 00:49 | Обновлено 31 июля 2025, 01:00
568
2
ФОТО. Звезда Динамо и дочь легенды киевлян тайно расписались?
Instagram. Кристина Шацких и Николай Шапаренко

Кристина Шацких, дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, сделала интересный апдейт своей страницы в Instagram.

Красавица сменила свою фамилию на Шапаренко и теперь она подписана как «Kristina Shaparenko».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Кристина Шацких длительное время состоит в отношениях с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.

В СМИ ходили слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу в ближайшие месяцы.

Но, возможно, что пара уже расписалась на закрытой церемонии.

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фото lifestyle Кристина Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев свадьба
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Егор Коваленко
совет да любовь!
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pmelnik7788
Прикольно і дуже цікаво!
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