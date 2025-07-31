ФОТО. Звезда Динамо и дочь легенды киевлян тайно расписались?
Кристина Шацких интригует в описании своего профиля в Instagram
Кристина Шацких, дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, сделала интересный апдейт своей страницы в Instagram.
Красавица сменила свою фамилию на Шапаренко и теперь она подписана как «Kristina Shaparenko».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Напомним, что Кристина Шацких длительное время состоит в отношениях с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.
В СМИ ходили слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу в ближайшие месяцы.
Но, возможно, что пара уже расписалась на закрытой церемонии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда биатлона погибла под завалом
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора