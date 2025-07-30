Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто заработал больше всего пенальти в топ-5 лигах Европы с сезона 2015/16?
Другие новости
30 июля 2025, 23:14 |
127
0

Кто заработал больше всего пенальти в топ-5 лигах Европы с сезона 2015/16?

На первом месте в списке оказались сразу два игрока

30 июля 2025, 23:14 |
127
0
Кто заработал больше всего пенальти в топ-5 лигах Европы с сезона 2015/16?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный портал SofaScore поделился список игроков, которые с сезона 2015/16 заработали наибольшее количество 11-метровых ударов в топ-5 европейских лигах.

Лидерами рейтинга с одинаковыми показателями стали английский и французский нападающие – Джейми Варди и Килиан Мбаппе (по 23 пенальти каждый).

Варди, выступавший за «Лестер» в АПЛ, достиг этого результата за 308 матчей. Мбаппе, играя за «Монако», «ПСЖ» и мадридский «Реал» – за 280 поединков.

Тройку лидеров замыкает английский нападающий Рахим Стерлинг, который заработал 22 пенальти в 301 матче чемпионата.

В первую пятерку вошли и итальянские форварды – Чиро Иммобиле (21 в 293 матчах) и Андреа Белотти (21 в 310 матчах).

По теме:
Гол на 1-й. Матч Q2 Лиги чемпионов в Будапеште завершился со счетом 4:3
Новое имя среди рекордсменов. Самые дорогие продажи в истории Ливерпуля
Фабио отразил очередной пенальти. Сколько всего в его карьере?
SofaScore Джейми Варди Рахим Стерлинг Чиро Иммобиле Андреа Белотти пенальти статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30 июля 2025, 19:19 9
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Ответный поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля в 19:00 по Киеву

АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
Бокс | 30 июля 2025, 09:22 5
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»

Катмен – о наследии Александра

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Футбол | 30.07.2025, 23:52
Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Бокс | 30.07.2025, 00:40
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 6
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 1
Биатлон
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 17
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем