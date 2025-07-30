Кто заработал больше всего пенальти в топ-5 лигах Европы с сезона 2015/16?
На первом месте в списке оказались сразу два игрока
Известный портал SofaScore поделился список игроков, которые с сезона 2015/16 заработали наибольшее количество 11-метровых ударов в топ-5 европейских лигах.
Лидерами рейтинга с одинаковыми показателями стали английский и французский нападающие – Джейми Варди и Килиан Мбаппе (по 23 пенальти каждый).
Варди, выступавший за «Лестер» в АПЛ, достиг этого результата за 308 матчей. Мбаппе, играя за «Монако», «ПСЖ» и мадридский «Реал» – за 280 поединков.
Тройку лидеров замыкает английский нападающий Рахим Стерлинг, который заработал 22 пенальти в 301 матче чемпионата.
В первую пятерку вошли и итальянские форварды – Чиро Иммобиле (21 в 293 матчах) и Андреа Белотти (21 в 310 матчах).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля в 19:00 по Киеву
Катмен – о наследии Александра