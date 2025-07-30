Боруссия Дортмунд уничтожила Шпортфройнде Зиген в товарищеском матче

В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Шпортфройнде Зиген» и дортмундской «Боруссией».

Встречу принимал «Лимбахштадион» в Зигене.

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Гости из Дортмунда добыли суперуверенную победу со счетом 8:1. Особенно впечатляющий матч провел Юлиан Брандт: на счету хавбека 2 гола и голевые передачи.

Товарищеский матч

Шпортфройнде Зиген – Боруссия Дортмунд – 1:8

Голы: Санто, 43, – Бенкара, 13, Коуту, 16, Забитцер, 25, Адейеми, 28, Брандт, 35, 37, Байер, 66, Азхил, 71

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.