Боруссия Дортмунд уничтожила Шпортфройнде Зиген в товарищеском матче
Немецкий гранд добыл очень уверенную победу
В среду, 30 июля, состоялся товарищеский матч между «Шпортфройнде Зиген» и дортмундской «Боруссией».
Встречу принимал «Лимбахштадион» в Зигене.
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Гости из Дортмунда добыли суперуверенную победу со счетом 8:1. Особенно впечатляющий матч провел Юлиан Брандт: на счету хавбека 2 гола и голевые передачи.
Товарищеский матч
Шпортфройнде Зиген – Боруссия Дортмунд – 1:8
Голы: Санто, 43, – Бенкара, 13, Коуту, 16, Забитцер, 25, Адейеми, 28, Брандт, 35, 37, Байер, 66, Азхил, 71
Фото матча:
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