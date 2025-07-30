Кубок Украины 2025/26 среди женщин. Определены пары первого раунда

30 липня відбулося жеребкування Кубка України 2025/26 серед жіночих команд.

У сезон 2025/26 Кубок України з футболу серед жінок отримав новий формат, який дозволить ефективніше інтегрувати команди з різних регіонів та різних рівнів підготовки, а також має підвищити конкурентність турніру на кожному етапі.

Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг, за винятком дублюючих складів (таким чином, резерв Металіста 1925 не братиме участі у змаганнях).

Турнір передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії розіграшу складатимуться з одного матчу.

У разі нічийного результату в основний час переможець визначатиметься без додаткового часу, одразу в серії післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) відповідно до Правил гри IFAB.

Кубок України 2025/26 серед жіночих команд

1-й попередній етап

До першого етапу залучені учасники першої ліги за регіональним розподілом на чотири групи.

Група А

Янтарочка – Минай

Рух – Прикарпаття-ДЮСШ № 3

Група Б

Надбужжя – Володимирський ліцей

Погорина – ДЮСШ № 1

Група В

Житомирський ліцей – ДЮСШ Поділ

Атекс – Маріуполь

Група Г

Лідер – Юність

Жайвір напряму виходить у наступний етап.

Кожна група проведе внутрішні матчі у форматі стикових півфінальних ігор для визначення двох команд, які пройдуть далі.

2-й попередній етап

Переможець півфіналу 1 А – переможець півфіналу 2 А.

Переможець півфіналу 2 Б – переможець півфіналу 1 Б.

Переможець півфіналу 1 В – переможець півфіналу 2 В.

Переможець півфіналу 1 Г – Жайвір.

3-й попередній етап

Фінал 1. Переможець групи Б – переможець групи А.

Фінал 2. Переможець групи В – переможець групи Г.

4-й попередній етап

У цій стадії турніру братимуть участь дві команди, що пройшли всі відбірні етапи, та шість команд із вищої ліги, що посіли 5–10 місця за підсумками останнього сезону: Шахтар, Ладомир, Кривбас, Полісся, Пантери, ЕМС-Поділля.

Буде сформовано чотири пари, переможці яких потраплять до 1/4 фіналу разом із найкращими чотирма колективами вищої ліги сезону-2024/2025: Ворсклою, Металістом 1925, Колосом та Сістерс.

Фінальна частина: 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фінал

Календар матчів (базові дати)

1-й попередній етап: 16 серпня 2025 року

2-й попередній етап: 23 серпня 2025 року

3-й попередній етап: 2 вересня 2025 року

4-й попередній етап: 14 вересня 2025 року

1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року

1/2 фіналу: 2026 рік

Фінал: 2026 рік

Відеозапис жеребкування

Інфографіка