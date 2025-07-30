Кубок Украины 2025/26 среди женщин. Определены пары первого раунда
Кубовый турнир для женских команд стартует 16 августа
30 липня відбулося жеребкування Кубка України 2025/26 серед жіночих команд.
У сезон 2025/26 Кубок України з футболу серед жінок отримав новий формат, який дозволить ефективніше інтегрувати команди з різних регіонів та різних рівнів підготовки, а також має підвищити конкурентність турніру на кожному етапі.
Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг, за винятком дублюючих складів (таким чином, резерв Металіста 1925 не братиме участі у змаганнях).
Турнір передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії розіграшу складатимуться з одного матчу.
У разі нічийного результату в основний час переможець визначатиметься без додаткового часу, одразу в серії післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) відповідно до Правил гри IFAB.
Кубок України 2025/26 серед жіночих команд
1-й попередній етап
До першого етапу залучені учасники першої ліги за регіональним розподілом на чотири групи.
Група А
- Янтарочка – Минай
- Рух – Прикарпаття-ДЮСШ № 3
Група Б
- Надбужжя – Володимирський ліцей
- Погорина – ДЮСШ № 1
Група В
- Житомирський ліцей – ДЮСШ Поділ
- Атекс – Маріуполь
Група Г
- Лідер – Юність
- Жайвір напряму виходить у наступний етап.
Кожна група проведе внутрішні матчі у форматі стикових півфінальних ігор для визначення двох команд, які пройдуть далі.
2-й попередній етап
- Переможець півфіналу 1 А – переможець півфіналу 2 А.
- Переможець півфіналу 2 Б – переможець півфіналу 1 Б.
- Переможець півфіналу 1 В – переможець півфіналу 2 В.
- Переможець півфіналу 1 Г – Жайвір.
3-й попередній етап
- Фінал 1. Переможець групи Б – переможець групи А.
- Фінал 2. Переможець групи В – переможець групи Г.
4-й попередній етап
У цій стадії турніру братимуть участь дві команди, що пройшли всі відбірні етапи, та шість команд із вищої ліги, що посіли 5–10 місця за підсумками останнього сезону: Шахтар, Ладомир, Кривбас, Полісся, Пантери, ЕМС-Поділля.
Буде сформовано чотири пари, переможці яких потраплять до 1/4 фіналу разом із найкращими чотирма колективами вищої ліги сезону-2024/2025: Ворсклою, Металістом 1925, Колосом та Сістерс.
Фінальна частина: 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фінал
Календар матчів (базові дати)
- 1-й попередній етап: 16 серпня 2025 року
- 2-й попередній етап: 23 серпня 2025 року
- 3-й попередній етап: 2 вересня 2025 року
- 4-й попередній етап: 14 вересня 2025 року
- 1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року
- 1/2 фіналу: 2026 рік
- Фінал: 2026 рік
Відеозапис жеребкування
Інфографіка
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