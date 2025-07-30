Клуб Первой лиги продлил контракт с играющим президентом клуба

Как стало известно Sport.ua, 44-летний форвард Сергей Лесник продлил контракт с ЮКСА еще на два года.

В прошлом сезоне Лесник провел за команду из Тарасовки 1 матч, выйдя на замену на 8 минут в кубковом противостоянии с «Реал Фармой» (3:0). Это был дебют футболиста на профессиональном уровне.

Кроме Лесника, новый контракт получил также 22-летний вингер Матеус Фого (27 матчей, 5 голов и 2 ассиста за команду в предыдущих двух сезонах).

ЮКСА в прошлом году дебютировала в Первой лиге. По итогам сезона «крестоносцы» заняли 8 место среди 17 участников.

Сезон 2025/26 Первой лиги команда, которая в межсезонье значительно омолодилась и получила нового главного тренера (им стал бразильский специалист Андерсон Рибейро), примет «Подолье». Матч пройдет в Буче 1 августа, начало – в 12:00.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Вереса» в шаге от перехода в клуб Первой лиги.